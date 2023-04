Juliette rebate críticas para sua trajetória no BBB: 'Me colocam como sinônimo de coitadinha'

Campeã do BBB 21, Juliette Freire rebate críticas para sua história no reality show durante participação no Domingão com Huck

Campeã do BBB 21, a cantora e advogada Juliette Freire (33) marcou presença no Domingão com Huck, da Globo, e abriu o jogo ao ver os comentários que os participantes do BBB 23 fizeram sobre ela. Então, ela esbanjou sinceridade ao rebater as críticas que recebeu sobre a sua trajetória no programa.

Após ver o vídeo com os comentários de Paula, Ricardo e Fred Bruno, ela rebateu: “É muito engraçado, eu sou chata, eu reconheço, todo mundo é um pouco. Eu fico lisonjeada por ser uma referencia. As pessoas sempre me colocam como sinonimo de algo pobre, a coitadinha, tem uma diferença muito grande entre vítima e vitimista”.

E completou: “Vítima todo mundo vai ser um dia, de alguma coisa. Vitimista, não. Vitimista é quando você usa aquilo para se promover. E o que eu menos fiz foi isso. Eu ia atrás de todo mundo para conversar, eu queria resolver, eu queria ser amada, queria ser amiga. Infelizmente não deu, mas eu venci. Deu tudo certo”.

Então, Deborah Secco (43), que também estava na atração elogiou a ex-BBB. “Juliette não foi coitadinha. É a campeã e eternizada”, comentou.

Para o Domingão com Huck, Juliette Freire arrasou na escolha do visual. Ela surgiu com um vestido rosa justo ao corpo e ostentou toda a sua beleza. Nas redes sociais, ela exibiu fotos do seu look do dia.

Juliette arrasa em fotos de biquíni

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (33) agitou as redes sociais neste sábado, 29, ao compartilhar um álbum de fotos apenas de biquíni. Desta vez, a musa apareceu com um modelito amarelo neon e deixou os fãs babando com sua beleza.

Nas fotos, ela apareceu em fotos de frente e de costas enquanto usava o biquíni fio-dental. O look deixou à mostra a barriga sarada dela e suas curvas impecáveis.