De biquíni neon, Juliette arrasa em fotos de frente e verso

Juliette Freire ostenta seu corpo sarado em fotos apenas de biquíni e em ângulos diferentes

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (33) agitou as redes sociais neste sábado, 29, ao compartilhar um álbum de fotos apenas de biquíni. Desta vez, a musa apareceu com um modelito amarelo neon e deixou os fãs babando com sua beleza.

Nas fotos, ela apareceu em fotos de frente e de costas enquanto usava o biquíni fio-dental. O look deixou à mostra a barriga sarada dela e suas curvas impecáveis.

Inclusive, ela recebeu vários elogios dos seus fãs. “Que perfeição”, declarou um fã. “Amada e gata”, escreveu outro. “Linda demais”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Juliette fala sobre comparações com Amanda

A campeã do BBB 21, Juliette Freire, fez história no reality ao conquistar um número impressionante de seguidores na rede social, mostrando sua força com o público. Amanda, vencedora do BBB 23, também teve seu nome muito falado em relação a ter vários fãs e aí surgiram várias comparações entre as duas.

Após ver alguns comentários negativos e bons envolvendo seu nome com o da médica, a advogada resolveu se pronunciar em seu Twitter."Para exaltar uma mulher… você não precisa diminuir outra", começou dizendo a cantora, que até foi atacada algumas vezes pela torcida de Amanda.

"1.Respeitar o mérito de cada pessoa 2.Respeitar a história de cada pessoa 3.Exaltar a vitória de uma mulher 4.Não comparar pessoas. Somos únicos e isso é lindo. É o básico", explicou a artista.