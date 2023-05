Juliette detalha última mensagem que recebeu de Marília Mendonça: "Não mostrei para ninguém!"

Campeã do BBB 21, Juliette detalha pela primeira vez a última mensagem que trocou com Marília Mendonça antes de seu falecimento

Saudade! A Campeã do BBB 21, Juliette Freire (33) comoveu os fãs ao contar que recebeu um convite surpreendente de Marília Mendonça (1995-2021). Isso porque durante a live realizada neste sábado, 20, a artista relembrou a última conversa que teve com a cantora meses antes de sua morte.

Pela primeira vez, Juliette compartilhou com o público a mensagem de áudio que recebeu da amiga e guarda com tanto carinho até hoje. No conteúdo da conversa, Marília, convida a paraibana para uma rodada de cerveja em um boteco.

"Eu não mostrei para ninguém ela falando assim: 'E aí minha irmã! Quando é que a gente vai tomar uma cerveja naqueles botecos bem copo sujo? 'Você gosta de uma cerveja? Eu acho que você gosta'", iníciou.

"Eu disse: 'Eu gosto!'. E ela falou: 'Vamos qualquer dia tomar uma cerveja em um boteco bem sujo'. De vez em quando, eu escuto a voz dela. Sou fã demais", revelou durante live!", revelou. A influenciadora também voltou a lamentar o falecimento tão repentino da amiga.

Há poucos dias, o cantorJoão Gustavo, que é irmão da cantora Marília Mendonça, se pronunciou sobre o laudo final do acidente de avião que tirou a vida da cantora em novembro de 2021. "Não foi nenhuma novidade. Já esperávamos esse resultado. O Dr.Robson [advogado da família] havia informado que esse laudo não apontaria nenhum culpado. Sabemos que a existência do obstáculo ocasionou o acidente, e ainda mais sem sinalização. Isso vai ser apurado na Justiça e, com certeza, algo vai servir de aprendizado", disse ele.

Advogado fala sobre a mãe de Marília Mendonça: 'Nada vai trazer a filha dela de volta'

Na última semana, o advogado da família de Marília Mendonça, Robson Cunha, falou com a imprensa sobre como está a mãe da artista, Dona Ruth, com toda a repercussão da investigação da morte da filha.

“Ela entende que nada desse assunto vai trazer a filha dela de volta. Não há interesse em apontar responsabilidades, mas, sim, a vontade de que outras famílias não passem pela mesma situação”, informou ele.