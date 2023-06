De biquíni fio-dental, Lexa exibe bumbum perfeito durante viagem: "Mulherão"

A cantora Lexa arrancou elogios dos seguidores ao exibir suas curvas ao posar de biquíni durante viagem

A cantora Lexa embarcou para a Europa ao lado do marido, o cantor e ex-BBB MC Guimê, e elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um clique exibindo seu corpão escultural durante a viagem.

Nesta terça-feira, 13, a artista se encontrou com alguns amigos na Croácia e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia. Em seu perfil oficial no Instagram, ela postou um clique usando um biquíni fio-dental rosa, e seu bumbum perfeito chamou a atenção. "Hello, Europa", escreveu a loira na legenda da publicação.

A publicação de Lexa rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Gata é ela", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Mulherão da p**", falou uma fã. "Meu Deus, gostosa", comentou a atriz e ex-BBB Bruna Griphao. "Eh gostosa", babou Guimê.

Vale lembrar que Lexa revelou na última sexta-feira, 9, que reatou seu casamento com Guimê. Os dois haviam se separado após ser expulso do BBB 23 acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que fazia intercâmbio no reality show brasileiro.

"Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi a dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. Mc Guimê, te amo", escreveu ela.

Confira a foto de Lexa de biquíni:

Reprodução/Instagram

Lexa causa polêmica com declaração

Nesta última segunda-feira, 12, foi comemorado o Dia dos Namorados e a cantora Lexa causou polêmica entre seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma postagem com o marido MC Guimê.

A artista compartilhou um vídeo ao som de sua nova música com Gustavo Mioto, "Flash Volta", com os melhores momentos do seu relacionamento com o cantor e ex-BBB, incluindo cenas do casamento dos dois que aconteceu em 2018.

"Feliz Dia dos Namorados MC Guimê com cara de MC Guimê. Oitavo ano comemorando essa data com você. Que Deus nos abençoe sempre, te amo. Obs: Tô usando esse vídeo novamente porque a gente reaproveita", escreveu a estrela na legenda da postagem.

A declaração de Lexa para o amado dividiu os seguidores. Alguns não gostaram da postagem romântica do casal que reatou o relacionamento recentemente.

