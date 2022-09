De frente e de costas, Gizelly Bicalho ostenta corpaço em biquíni fio-dental: ''Gata''

Mais magra, ex-BBB Gizelly Bicalho esbanjou curvas torneadas em vídeo feito em praia paradisíaca

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 08h38

A ex-BBB Gizelly Bicalho (30) esbanjou seu corpaço após perder 15 kg em um novo vídeo em sua rede social. Nesta quarta-feira, 28, a advogada mostrou suas curvas em vários ângulos em Punta Cana e roubou a cena com tanta beleza.

No registro feito no local paradisíaco, a influenciadora apareceu usando um biquíni estiloso de modelo fio-dental e impressionou ao ostentar sua barriga chapada e seu bumbum empinado.

De frente e de costas, Gizelly Bicalho fez sucesso com os internautas. "Paraíso tropical", falou ela ao se exibir na paisagem deslumbrante.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a e-BBB de elogios. "Gata", escreveram os fãs. "Que mulher maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gizelly Bicalho arrancou suspiros ao apostar em um look com decote no limite, dispensando o sutiã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gizelly Bicalho 🌪 (@gizellybicalho)

Gizelly Bicalho revela o que são os 'pontinhos' em sua virilha

Nos últimos dias, a ex-BBB Gizelly Bicalho revelou para os internautas o que seria uns "pontinhos" que tem na região da virilha. Após abrir uma caixinha de perguntas em seus stories, ela recebeu uma pergunta sobre o assunto e respondeu explicando melhor do que se trata.

Sincera, a influenciadora não fugiu da pergunta e explicou melhor o que é. "É de lipo, gente, quando faz lipo aqui olha, mas aqui perto da virilha ficou mais escuro", mostrou as marcas que tem na região da axila.

No início do ano, Gizelly Bicalho surpreendeu ao exibir o resultado da harmonização facial que fez para mudar sua aparência. A grande mudança ficou no olhar e na boca da advogada.

É bom lembrar que nos últimos meses, a advogada perdeu cerca de 15 kg e revelou como fez para alcançar seu objetivo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!