Ex-BBB Gizelly Bicalho faz harmonização facial e surpreende a web: "Uma nova mulher"

A ex-BBB Gizelly Bicalho fez harmonização facial e surpreendeu seus fãs na web

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 15h09

Nesta quarta-feira, 9, a ex-BBB Gizelly Bicalho (30) surpreendeu a web com a transformação, a advogada teve um dia de beleza e fez harmonização facial.

Em seu perfil no Instagram, Gizelly compartilhou detalhes da visita à clínica e mostrou o look do dia. Ela apostou em um conjunto amarelo segunda pele.

Após os stories, Gizelly impressionou os furacões com a transformação e revelou que irá mostrar a evolução da harmonização em seu Instagram.

Na web, fãs repercutiram a mudança da participante do BBB20 e comentaram nas redes: "Rejuvenesceu demais", escreveu um. "A Gi ficou linda", comentou outro. "Uma nova mulher", disse o terceiro.

Recentemente, Gizelly também chamou atenção ao posar com um biquíni pra lá de estiloso, esbanjando beleza nas redes.

