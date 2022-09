Gizelly Bicalho revela o que são os 'pontinhos' em sua virilha: ''Ficou mais escuro''

Ex-BBB Gizelly Bicalho foi questionada sobre marcas perto de parte íntima e explicou melhor do que se tratam

Redação Publicado em 20/09/2022, às 08h36

A ex-BBB Gizelly Bicalho (30) revelou para os internautas nesta segunda-feira, 19, o que seria uns "pontinhos" que tem na região da virilha. Após abrir uma caixinha de perguntas em seus stories, ela recebeu uma pergunta sobre o assunto e respondeu explicando melhor do que se trata.

"O que eram aqueles pontinhos perto da ppk? Tipo cicatriz", enviou uma pessoa questionando o que seria isso na região da parte íntima.

Sincera, a influenciadora não fugiu da pergunta e explicou melhor o que é. "É de lipo, gente, quando faz lipo aqui olha, mas aqui perto da virilha ficou mais escuro", mostrou as marcas que tem na região da axila.

Também nos stories, Gizelly Bicalho aproveitou para falar sobre sua rotina saudável que a fez perder cerca de 15 kg. "Foco na dieta e na água. Tento treinar quando estou viajando, mas se não der tá tudo bem", disse ela.

Gizelly Bicalho para tudo com look todo recortado

Nos últimos dias, a ex-BBB Gizelly Bicalho roubou a cena ao exibir sua silhueta sarada em um look todo recortado. Nos registros, a advogada quase mostrou demais ao usar a peça toda aberta e com transparência.

No início do ano, Gizelly Bicalho surpreendeu ao exibir o resultado da harmonização facial que fez para mudar sua aparência. A grande mudança ficou no olhar e na boca da advogada.

É bom lembrar que nos últimos meses, a advogada perdeu cerca de 15 kg e revelou como fez para alcançar seu objetivo.

"Foram 15 kg de gordura que eliminei e ganhei de massa magra. Eu estava com 30% de gordura, hoje eu tenho 15%", disse ela ao site Contigo!, e completou: "Quando eu falo que vou fazer alguma coisa, ninguém me segura [...] Se eu falo que não vou comer, ninguém vai me fazer comer".

