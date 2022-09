Sem sutiã, Gizelly Bicalho quase mostra demais em look com decote no limite: ''Que isso''

Ex-BBB Gizelly Bicalho roubou a cena ao dispensar o sutiã em vestido mega decotado para evento

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 09h38

A ex-BBB Gizelly Bicalho (30) chamou muita atenção nesta terça-feira, 20, ao compartilhar fotos em sua rede social toda produzida para prestigiar o show da cantora Luiza Martins (29). Para o momento, ela elegeu um look arrasador.

Nos registros, a influenciadora apareceu fazendo caras e bocas esbanjando toda sua beleza e impressionou ao ostenta um decote marcado sem sutiã.

Usando o vestido brilhante com botas no joelho, Gizelly Bicalho apareceu poderosa para prestigiar a namorada da amiga de confinamento, a também ex-BBB Marcela Mc Gowan (33). "Pronta pra gravar o DVD da minha rainha @luizamartins", disse ela.

Nos comentários da publicação, as internautas encheram a advogada de elogios. "Que isso, hein", exclamaram os fãs. "Maravilhosa", escreveram outros.

Nos últimos dias, a ela roubou a cena ao exibir sua silhueta sarada em um look todo recortado. Nos registros, a advogada quase mostrou demais ao usar a peça toda aberta e com transparência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gizelly Bicalho 🌪 (@gizellybicalho)

Gizelly Bicalho revela o que são os 'pontinhos' em sua virilha

Nos últimos dias, a ex-BBB Gizelly Bicalho revelou para os internautas o que seria uns "pontinhos" que tem na região da virilha. Após abrir uma caixinha de perguntas em seus stories, ela recebeu uma pergunta sobre o assunto e respondeu explicando melhor do que se trata.

Sincera, a influenciadora não fugiu da pergunta e explicou melhor o que é. "É de lipo, gente, quando faz lipo aqui olha, mas aqui perto da virilha ficou mais escuro", mostrou as marcas que tem na região da axila.

No início do ano, Gizelly Bicalho surpreendeu ao exibir o resultado da harmonização facial que fez para mudar sua aparência. A grande mudança ficou no olhar e na boca da advogada.

É bom lembrar que nos últimos meses, a advogada perdeu cerca de 15 kg e revelou como fez para alcançar seu objetivo.

