De fio dental, Gretchen e Sula Miranda roubam a cena na praia: ''Uau''

Em pleno verão, Gretchen e Sula Miranda roubam a cena em dia de praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 08h56

No último final de semana, as irmãs Gretchen (62) e Sula Miranda (58) resolveram curtir o dia juntas e aproveitar o verão quente do Rio de Janeiro.

Nas areias da cidade maravilhosa, as artistas esbanjaram beleza e simpatia ao serem clicadas com seus respectivos trajes de banho, provando que estão com tudo super em cima.

Enquanto Gretchen apostou em um biquíni fio dental estampado, Sula Miranda escolheu um maiô recortado e na sua cor preferida, o rosa. "Uau, lindas demais!", comentou uma pessoa no Instagram.

Sorridentes, as irmãs famosas não passaram despercebidas no local e foram clicadas pelos paparazzi também presentes na praia carioca. Que sucesso!

Veja a Gretchen e a Sula Miranda na praia!