Globo fará série em parceria com o Youtube e escala Gretchen, Supla e Cauã Reymond

Primeira série da Globo em parceria com o Youtube terá Gretchen, Supla e Cauã Reymond no elenco

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 14h04

Em breve, a TV Globo irá estrear a sua primeira série em parceria com o Youtube que tem tudo para prender ainda mais a atenção do público na internet.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o humor será o tom principal do projeto batizado de Novelei e que está previsto para ser lançado em julho deste ano.

Na primeira leva de episódios do seriado, Vitinho (Paulo Vieira) reunirá um grupo de influenciadores para recriar novelas clássicas da emissora.

O roqueiro Supla (55) viverá o Doutor Albieri na versão de O Clone. A cantora Gretchen (62) será a Raquel da nova Vale Tudo, que ainda contará com a blogueira Kéfera (29) vivendo a saudosa Odete Roitman.

Elenco de peso

Tony Ramos (73), Cauã Reymond (41), Carolina Dieckmann (43), Ary Fontoura (89), Claudia Raia (55) e Susana Vieira (79) também irão participar da nova atração da Globo.