De chapéu, Adriane Galisteu faz topless de calcinha fio-dental em camarim

Publicado em 30/09/2022, às 07h16

A apresentadora Adriane Galisteu (49) roubou a cena nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 30, com clique ousado!

A artista usou a web para compartilhar o look na pegada country escolhido para mais um dia à frente do comando de A Fazenda, da Record TV. Nas imagens, a loira aparece usando calça preta de boca de sino e uma camisa amarela estampada, com um cinto luxuoso.

Mas foi a primeira imagem que chamou atenção dos fãs, já que a famosa aparece de costas, de chapéu, fazendo topless e de calcinha fio-dental.

"Invadiram meu cercado", brincou Adriane Galisteu na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à gata. "Olhaaaa ela!", disse Solange Gomes. "Lindaaaaaa", escreveu a atriz Solange Couto. "Maravilhosa", "Que mulher linda", "Sempre arrasando", "Zerou o gaaaaaaame", "Impecável", "Gostosa", "Poderosa", "Deusaaaaa", ainda foram elogios deixados pelos admiradores.

Adriane Galisteu aparece com presente que ganhou de Ayrton Senna

Adriane Galisteu usou um presente que ganhou do ex-namorado, o piloto Ayrton Senna (1960-1994)., para comandar a Prova do Fazendeiro de A Fazenda 14, da Record TV, na noite de quarta-feira, 28. Ela apareceu com uma bota que foi presente dele na época em que namoravam. Nas redes sociais, Galisteu contou que ele deu a bota de presente para ela durante uma viagem para a Alemanha no ano de 1993. "Hoje eu escolhi um look bem diferente. Um look que tem muito a ver comigo. Bem datado mesmo, mas acho que tem coisas que não dá para esquecer", disse ela.

"Eu estava com o Ayrton na Alemanha, para uma corrida, em 1993. Era muito raro a gente sair para passear, mas como estávamos em um lugar muito diferente, fomos passear juntos. E aí eu vi essa bota e me apaixonei por ela. E ele [Ayrton] disse: 'Vou comprar para você, então'. E eu ganhei de presente dele".

