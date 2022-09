Adriane Galisteu aparece com presente que ganhou de Ayrton Senna

Look estiloso

Adriane Galisteu resgata acessório que foi presente do ex-namorado, Ayrton Senna, para comandar A Fazenda 14: 'Não me desfaço dela por nada nesse mundo'

Publicado em 29/09/2022

A apresentadora Adriane Galisteu (49) usou um presente que ganhou do ex-namorado, o piloto Ayrton Senna, para comandar a Prova do Fazendeiro de A Fazenda 14, da Record TV, na noite de quarta-feira, 28. Ela apareceu com uma bota que foi presente dele na época em que namoravam.

Nas redes sociais, Galisteu contou que ele deu a bota de presente para ela durante uma viagem para a Alemanha no ano de 1993. "Hoje eu escolhi um look bem diferente. Um look que tem muito a ver comigo. Bem datado mesmo, mas acho que tem coisas que não dá para esquecer", disse ela.

E completou: "Eu estava com o Ayrton na Alemanha, para uma corrida, em 1993. Era muito raro a gente sair para passear, mas como estávamos em um lugar muito diferente, fomos passear juntos. E aí eu vi essa bota e me apaixonei por ela. E ele [Ayrton] disse: 'Vou comprar para você, então'. E eu ganhei de presente dele".

Por fim, a estrela contou que é um presente que vai guardar para sempre. "É uma bota que eu tenho o maior carinho e uso muito. Não me desfaço dela por nada nesse mundo. É um presentão", declarou.

