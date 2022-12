De calcinha mínima, Lívia Andrade exibe todo o bumbum ao fazer tratamento para empiná-lo

Apresentadora Lívia Andrade impressionou ao mostrar glúteos durante tratamento para deixá-los mais firmes

A apresentadora Lívia Andrade (39) mostrou mais uma vez que faz tratamento no bumbum para deixá-los bem empinados. Nesta quarta-feira, 30, ela foi a uma clínica fazer um procedimento e gravou um pouco do momento.

No registro publicado em seus stories no Instagram, a loira apareceu deitada com os glúteos para cima e os dois lados cheios de marcação para receberem algumas agulhadas.

De calcinha mínima, Lívia Andrade ostentou seu corpaço e comentou estar fazendo pela segunda vez o procedimento para ficar com o bumbum ainda mais bonito.

Ainda recentemente, a famosa já havia exibido a parte de baixo em outra sessão de estética. Na ocasião, ela estava recebendo estímulos de uma máquina.

Lívia Andrade ostenta bumbum perfeito durante tratamento; veja:

Filha de Silvio Santos comenta contratação de Lívia Andrade pela Globo

Após o jornalista Leo Dias dar a notícia de que Lívia Andrade havia sido contratada pela Globo, uma das filhas de Silvio Santos (91), Daniela Beyruti (46), deixou um comentário na publicação do colunista se mostrando surpresa com mais uma ex-funcionária na emissora carioca.

"Eita! Um dia a Record quis ser a Globo e agora a Globo quer ser o SBT, vai entender. Lívia, Pri Alcântara, Maisa, Larissa Manoela e até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT, a TV mais feliz do Brasil”, falou os nomes que eram da emissora de seu pai e agora estão na Globo ou estão sendo cobiçados por ela.

Ainda recentemente, Lívia Andrade desmentiu que havia sido dispensada do Domingão com o Huck ao faltar durante uma gravação de um programa ao vivo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!