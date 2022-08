De calcinha, Andressa Ferreira se exibe e brinca: ''Difícil pros meus haters''

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, chamou a atenção ao exibir corpaço em vídeo

A modelo Andressa Ferreira (34) deu o que falar ao mostrar seu corpaço sarado em mais uma publicação na rede social. Nesta terça-feira, 02, ela brincou ao compartilhar um vídeo se exibindo no banheiro.

Usando apenas uma calcinha preta e um top branco, a esposa de Thammy Miranda (38) apareceu sorridente esbanjando não apenas suas curvas saradas, mas também satisfação por se sentir bem como ela é.

Com o vídeo, ela aproveitou para mandar um recado para os críticos que gostam de se intrometer em sua vida e desprezá-la. "Mais um dia difícil pros meus haters", escreveu ela na legenda ao aparecer falando ainda mais sobre o assunto no vídeo.

Nos comentários do post, os seguidores da nora de Gretchen (63) não deixaram de admirá-la. "Maravilhosa", apoiaram ela. "Que mulher", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Andressa Ferreira causou ao aparecer cobrindo apenas o necessário em uma série de fotos.

Novo silicone de Andressa Ferreira

Nos últimos meses, Andressa Ferreira apareceu com um novo silicone e revelou que passou por uma cirurgia para trocar a prótese dos seios. Após a gravidez do filho Bento (2) e de amamentá-lo, a famosa resolveu trocar o tamanho por um menor. Em sua rede social, ela exibiu o resultado ao aparecer com um look fitness na academia de sua mansão.

