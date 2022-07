Gretchen dispensa roupa íntima ao usar vestido ousado em evento de gala

Cantora Gretchen chamou a atenção ao surgir sem nada por baixo em look todo recortado

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 07h39

A cantora Gretchen (63) não passou despercebida em um evento de gala nesta quinta-feira, 30.

Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos do momento em que prestigiou um amigo em um lançamento e chamou a atenção com o look escolhido para a ocasião.

Ao lado do esposo, Esdras de Souza, a Rainha do Rebolado apareceu esbanjando suas curvas em um vestido todo aberto e sem roupa íntima por baixo.

Um dia após o evento, Gretchen acordou mostrando mais um registro da noite e impressionou ao dar um close na roupa cheia de atitude. "Bom dia aaaa amores. Sextouuuu", disse ela ao surgir sentada exibindo seus pernões.

Nos comentários, os internautas não deixaram de falar o que acharam da famosa. "Tá arrasando demais", admiraram. "Maravilhosa", elogiaram outros.

Ainda recentemente, Gretchen chocou ao apostar em um biquíni finíssimo para curtir um dia na piscina.

Confira o look ousado de Gretchen:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)