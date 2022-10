De botas, Deborah Secco exibe curvas perfeitas em look curtinho: ''Que mulher''

Atriz Deborah Secco ostenta corpaço escultural ao combinar vestido curtinho com botas de cano alto em fotos preto e branco

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 07h10

A atriz Deborah Secco (42) chamou atenção e arrancou elogios dos seguidores nas redes sociais ao publicar novas fotos!

Na quarta-feira, 26, a famosa compartilhou registros em preto e branco de um ensaio fotográfico em que aparece com um look justinho, deixando em evidência seu corpaço.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a estrela apostou no carão ao surgir usando um vestido branco coladinho de mangas longas preso nas mãos e com recortes nos ombros. Para completar o visual, ela escolheu botas de cano alto até o joelho e um colar de correntes.

"A foto é em preto e branco, mas a tarde foi bem colorida. Como foi o dia de vocês?", escreveu Deborah Secco na legenda da publicação.

"Sua linda", elogiou Juliana Paes nos comentários. "Linda preto branco colorida, linda de qualquer jeito", disse uma fã. "Que mulher maravilhosa!", exaltou outro. "Uma palavra: Deusa", destacou uma terceira. "Linda e poderosa", comentou mais uma.

Confira as fotos de Deborah Secco em preto e branco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

