De body transparente cavado, Juju Salimeni rouba a cena em fotos quentes com o namorado

Apresentadora e ex-panicat Juju Salimeni ostenta corpaço e exibe bumbum em cliques ousados com o namorado, Diogo Basa

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 08h02

A musa fitness Juju Salimeni (36) elevou a temperatura nas redes sociais na terça-feira, 01, ao compartilhar fotos quentes com o namorado!

Nas imagens, a influenciadora digital e apresentadora aparece usando um body fio-dental, bem cavado, deixando à mostra o bumbum redondinho em cliques picantes com o empresário e bodybuilder Diogo Basaglia (27), com quem está há mais um ano.

Em alguns registros, feitos em ensaio fotográfico por Elias Araújo e publicados em seu perfil no Instagram, Juju ainda ganhou a mão boba do amado, que surgiu apenas de calça jeans, sem camisa, exibindo os seus músculos.

"Um em um milhão", escreveu Juju Salimeni ao legendar a postagem, recebendo enxurrada de elogios dos seguidores.

Nos Stories de seu Instagram, Juju ainda respondeu perguntas de fãs. Uma internauta a considerou ciumenta/cuidadosa, e ela respondeu: "Demorei 35 anos pra entender que não existe mulher ciumenta. Existe moleque (porque homem não é!) sem caráter que não respeita a namorada/esposa gerando as situações que causam ciúmes na mulher", começou falando, elogiando Diogo. "Quando você tem um homem de verdade do seu lado, ele nunca te fará se sentir desconfortável ou desconfiada! Ele nunca fará você ter ciúmes das outras, ele fará as outras terem inveja de você", acrescentou.

Confira as fotos ousadas de Juju Salimeni com o namorado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni (@jujusalimeni)

Juju Salimeni mostra tatuagens que fez para o namorado

A apresentadora Juju Salimeni mostrou que já fez duas tatuagens em homenagem ao seu namorado, o empresário Diogo Basa. Em sua rede social, a ex-panicat abriu uma caixinha de perguntas para responder os questionamentos mais interessantes e revelou que tem mais de uma tatuagem para o amado. Exibindo os braços, a musa fitness exibiu o nome do namorado em um traço bem fininho. "Tenho nos 2 ante-braços", mostrou ela para os internautas.

Ainda recentemente, Juju Salimeni revelou se o empresário se banca sozinho ou se ela o ajuda. Morando na casa da famosa hás uns meses, Diogo Basa divide as contas com a apresentadora. "Nenhum dos dois depende do outro financeiramente e graças a Deus podemos ter uma vida muito confortável, dividindo tudo. Uma relação onde não existe dependência financeira é uma das mais genuínas que existe", disparou a famosa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!