Juju Salimeni revela tatuagens que fez para o namorado: ''Dois braços''

Apresentadora Juju Salimeni mostrou que fez mais de uma tatuagem em homenagem ao namorado

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 13h00

A apresentadora Juju Salimeni (35) mostrou que já fez duas tatuagens em homenagem ao seu namorado, o empresário e bodybuilder Diogo Basa (27).

Em sua rede social, a ex-panicat abriu uma caixinha de perguntas para responder os questionamentos mais interessantes e revelou que tem mais de uma tatuagem para o amado, com quem está há mais um ano.

Exibindo os braços, a musa fitness exibiu o nome do namorado em um traço bem fininho. "Tenho nos 2 ante-braços", mostrou ela para os internautas.

Ainda recentemente, Juju Salimeni revelou se o empresário se banca sozinho ou se ela o ajuda. Morando na casa da famosa hás uns meses, Diogo Basa divide as contas com a apresentadora.

"Nenhum dos dois depende do outro financeiramente e graças a Deus podemos ter uma vida muito confortável, dividindo tudo. Uma relação onde não existe dependência financeira é uma das mais genuínas que existe", disparou a famosa.

Veja a tatuagem de Juju Salimeni:

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpo musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre utilizar os hormônios para ficar "grande".

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

