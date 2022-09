Juju Salimeni revela se banca o namorado e dispara: ''Vida muito confortável''

Apresentadora Juju Salimeni foi questionada sobre sustentar o namorado e rebateu pergunta falando como pagam as contas

A apresentadora Juju Salimeni (35) resolveu esclarecer um ponto de seu relacionamento com o empresário, Diogo Basa (27). Nesta quarta-feira, 14, a famosa abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e acabou sendo questionada sobre sua vida financeira com o amado.

Por uma pessoa, a ex-panicat foi perguntada se banca Diogo Basa ou se ele a ajuda nas contas de casa. Lembrando que o influenciador se mudou para a mansão da artista com seis meses de namoro.

Direta, Juju Salimeni logo esclareceu. "Essa mesma pessoa faz essa mesma pergunta TODA vez que eu abro caixinha de perguntas. Não, eu não banco ele por 2 motivos: primeiro porque eu não sou mulher de bancar homem. Segundo que ele é empresário, atleta e também trabalha com o Instagram, então ele se banca muito bem sozinho", explicou.

"Nenhum dos dois depende do outro financeiramente e graças a Deus podemos ter uma vida muito confortável, dividindo tudo. Uma relação onde não existe dependência financeira é uma das mais genuínas que existe", disparou a famosa.

Nas últimas semanas, Juju Salimeni e Diogo Basa fizeram uma viagem para os EUA. Por lá, eles aproveitaram locais badalados de Miami e se divertiram na Disney.

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpaço musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas nesta terça-feira, 30, e acabou recebendo um questionamento sobre o assunto.

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

