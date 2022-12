De body decotado e saia transparente, Luciana Gimenez surge arrasadora: ''Nota mil''

Apresentadora Luciana Gimenez impressionou com look decotado até o limite e com transparência para seu programa

A apresentadora Luciana Gimenez (53) surpreendeu com mais um look para comandar o seu programa nesta quarta-feira, 07. De preto, ela chamou a atenção ao apostar em peças cheias de atitude.

Nos registros publicados em sua rede social, a famosa apareceu deslumbrante vestindo um body com decote no limite e uma saia com transparência.

Fazendo poses para exibir detalhes da combinação preta nada básica, Gimenez deu um show de beleza. "Penúltimo ao vivo do ano e de preto para não perder a tradição", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Linda demais", admiraram os fãs. "Nota mil", aprovaram outros a roupa da artista.

Ainda nos últimos dias, Luciana Gimenez arrasou ao aparecer de vestido vermelho sem alça. Usando a peça curtinha, a famosa ostentou seu corpo escultural com atitude.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Indignada, Luciana Gimenez responde se casará novamente

A apresentadora Luciana Gimenez abriu uma caixinha de perguntas em seus stories na rede social e desabafou sobre alguns questionamentos que recebe acerca de seu status de relacionamento.

Ao receber uma pergunta se casará novamente, a famosa comentou que se sente cobrada pelas pessoas de sempre estar em um próximo passo em sua vida. Namorando o empresário, Renato Breia, ela falou se pretende subir ao altar com o milionário, com quem assumiu relacionamento no final do último ano.

"Porque quando eu tava casada tinha boatos de que eu ia separar, ai agora eu separei boatos se eu vou casar de novo, quando eu tava solteira também se eu ia casar, então parece que o ser humano tá sempre querendo viver o próximo estágio, que tal viver o estágio que tamos nesse momento?", desabafou.

