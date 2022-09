Com o namorado gato, Luciana Gimenez surge deslumbrante em casamento: ''Lindos''

Apresentadora Luciana Gimenez compartilhou fotos de evento acompanhada com o namorado e beleza do casal chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 11h33

A apresentadora Luciana Gimenez (52) aproveitou o final de semana com o namorado, o empresário Renato Breia, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Neste domingo, 11, o casal foi a um casamento e encantou ao exibir fotos do momento romântico.

Nos registros, a famosa apareceu deslumbrante usando um vestido nude com recortes na barriga e busto. Esbanjando suas curvas torneadas com elegância, Luciana Gimenez posou plena ao lado do namorado, que também surgiu todo arrumado com estilo para o evento.

"Quem acredita em Milagres?", escreveu a apresentadora da RedeTV! na legenda dos cliques, em que apareceu com os cabelos ondulados e um batom vermelho.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com as fotos dos pombinhos. "Casal lindo", falaram outros. "Maravilhosa", disseram outros ao verem a famosa produzida para o momento especial.

Ainda recentemente, Luciana Gimenez compartilhou outras fotos com o namorado. Na ocasião, eles estavam curtindo mais uma viagem internacional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez manda recado especial para o ex-marido e pai de seu filho

Diferente da grande maioria, Luciana Gimenez se dá bem muito bem com os seus exs companheiros. Prova disso, foi a declaração que ela fez nos últimos meses para o pai de seu filho caçula, Lorenzo Gabriel, o seu ex-marido Marcelo de Carvalho.

"Feliz aniversário, Gordoooo! Papai do Lolô", desejou a apresentadora para o apresentador e dono da RedeTV!, com quem ficou casada até 2018.

Atualmente, a musa está comprometida com o empresário Renato Breia, com quem assumiu o relacionamento no final do ano passado ao compartilhar fotos viajando com ele. Desde então, ela sempre compartilhar cliques encantadores de momentos com o amado pelo mundo.

