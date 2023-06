De biquíni, Yanna Lavigne é flagrada de vários ângulos na praia

Yanna Lavigne aproveita o dia de sol no Rio de Janeiro para tomar um banho de mar e exibe seu corpão em fotos de biquíni

A atriz Yanna Lavigne aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 9, para renovar o bronzeado e tomar um banho de mar. A estrela foi flagrada pelos paparazzi de plantão enquanto circulava apenas de biquíni na praia da Barra da Tijuca.

Com o corpão sarado e curvilíneo, ela foi fotografada de vários ângulos ao usar um modelito ousado, com estilo cavado e com estampa floral. Ela foi vista enquanto ida para o mar e voltava para a areia.

Recentemente, ela contou que faz dança do ventre e usa o exercício também para manter sua beleza. "Acharam que a mama não ia dar uma palinha das aulas? A dança do ventre é um ritual sagrado anterior à mais antiga civilização reconhecida historicamente, a dos sumérios em 6.500 a.C. reverenciavam a Grande Mãe, que se manifestava sob a forma da deusa Inanna. Povos como os mesopotâmicos e egípcios criam que Deus era FEMININO, associado a uma Divina Mãe. A veneração às divindades femininas era parte integrantes das tradições sagradas mais antigas", explicou a famosa na legenda do post.

Vale lembrar que ela é mãe de duas meninas, Madalena e Amélia, frutos do casamento com o ator Bruno Gissoni.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Mãe coruja, a atriz Yanna Lavigne encantou os seguidores na quarta-feira, 24, ao compartilhar um vídeo fofíssimo de sua filha mais nova com o ator Bruno Gissoni, com quem também tem Madalena.

Em seu feed no Instagram, a artista publicou um momento encantador de Amélia, de um aninho. Nas imagens, a menininha aparece ao lado de um gatinho, tentando se aproximar e brincando com o animal. A pequena chamou atenção da web e esbanjou fofura ao surgir admirando o pet, dando "oi" para ele e colocando as mãozinhas no rosto. A famosa ainda declarou seu amor pelas herdeiras.

"Como é lindo o olhar da primeira vez, do encanto, da pureza, da conexão genuína. Lindo é ter a sorte de viver minha vida com as minhas crias", disse ela.