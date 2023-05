Mãe de duas, Yanna Lavigne mostra momento fofo da caçula e se derrete: ''Pureza''

Casada com Bruno Gissoni, atriz Yanna Lavigne encanta ao exibir Amélia brincando com gatinho e se declara para as duas herdeiras

Mãe coruja, a atriz Yanna Lavigne (33) encantou os seguidores nesta quarta-feira, 24, ao compartilhar um vídeo fofíssimo de sua filha mais nova com o ator Bruno Gissoni (36), com quem também tem Madalena, que está prestes a completar 6 anos!

Em seu feed no Instagram, a artista publicou um momento encantador de Amélia, de um aninho. Nas imagens, a menininha aparece ao lado de um gatinho, tentando se aproximar e brincando com o animal. A pequena chamou atenção da web e esbanjou fofura ao surgir admirando o pet, dando "oi" para ele e colocando as mãozinhas no rosto. A famosa ainda declarou seu amor pelas herdeiras.

"Como é lindo o olhar da primeira vez, do encanto, da pureza, da conexão genuína. Lindo é ter a sorte de viver minha vida com as minhas crias", disse Yanna ao legendar a publicação.

"Coisa mais linda. Fofura demais", babou uma admiradora. "Que momento lindo", destacou outra. "Fofura de vídeo e de criança", disse uma terceira. "De aquecer o coração!", falou mais uma nos comentários do post.

Confira o vídeo de Yanna Lavigne:

Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

