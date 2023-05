Yanna Lavigne arranca elogios com fantasia para aniversário de Giovanna Lancellotti: ‘Sempre gatinha’

Atriz Yanna Lavigne se veste de gata para ir à festa à fantasia de 30 anos de Giovanna Lancellotti

Neste domingo, 21, aconteceu a celebração da chegada dos 30 da atriz Giovanna Lancellotti (30) com uma festa à fantasia lotada de famosos. E quem chamou a atenção das redes sociais por sua beleza na escolha das vestes foi a atriz e modelo Yanna Lavigne (33) mostrou que estava vestida de gata, de uma forma diferente.

“Toda gatinha pronta para [o aniversário de 30 anos da Giovanna Lancellotti]”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, Yanna aparece mostrando detalhes de sua fantasia, enquanto sensualiza e faz altas caras e bocas para a câmera, em um lugar com iluminação colorida.

A fantasia da atriz consiste de uma blusinha e uma saia listradas, branco e azul, sendo que a parte de baixo consiste em uma saia com pêlos, assim como as botas que estava usando, também com listras das mesmas cores. Já na cabeça, Yanna apostou em um tipo de capuz listrado, branco e azul, todo peludo, com orelhas de gatinho.

Os comentários foram inundados de elogios para a atriz. “Pensei que iria vestida de Pocahontas! Mas ficou super linda e original essa fantasia”, brincou uma seguidora, devido à semelhança da atriz com a personagem. “Amei! Se bem que você sempre é gatinha”, exclamou uma outra. “Meu Deus, que maravilhosa!”, exaltou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Yanna Lavigne.

Veja a publicação feita pela atriz Yanna Lavigne mostrando sua fantasia de gatinha escolhida para o aniversário de 30 anos de Giovanna Lancellotti:

Reflexão sobre a maternidade

No último sábado, 13, na véspera do Dia das Mães, a atriz Yanna Lavigne, que é mãe de Madalena, de 5 anos, e a pequena Amélia, de um aninho, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as dificuldades da maternidade.

"E veio aí um textão pré-dia das mães. A maternidade traz a transformação que a gente não espera o tamanho da intensidade, não espera por tanto romantismo que a gente é condicionada a acreditar que ela traz. Minha luta diária é caber no ofício, nas metas, no Instagram, lembrar de mim de vez em quando, preservando meu espaço, meus limites, não pirar com a sobrecarga alinhada às críticas, julgamentos, apontamentos."

"É uma delícia ser mãe? É, mas tem muito encaixe pra caber em tantos lugares ao mesmo tempo. A sociedade faz você acreditar que você é limitada o tempo todo. Eu tô reclamando? Tô, mas é tão bom me reconhecer em algum lugar, nem que seja num texto [...]", escreveu ela em um trecho da postagem.