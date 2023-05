Mãe de duas, Yanna Lavigne reflete sobre maternidade: ''A sociedade faz você acreditar que é limitada''

Casada com o ator Bruno Gissoni, atriz Yanna Lavigne posta texto sobre as dificuldades da maternidade na véspera do Dia das Mães

Na véspera do Dia das Mães, neste sábado, 13, a atriz Yanna Lavigne (33), que é mãe de Madalena, de 5 anos, e a pequena Amélia, de um aninho, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as dificuldades da maternidade.

Ao publicar um vídeo no Instagram de diferentes momentos com as herdeiras, ambas do casamento com o ator Bruno Gissoni (36), ela falou um pouco sobre as cobranças. Debochada, a atriz brincou ao usar como trilha sonora um áudio que diz: "meu trabalho parece fácil, porque não é você quem faz".

"E veio aí um textão pré-dia das mães. A maternidade traz a transformação que a gente não espera o tamanho da intensidade, não espera por tanto romantismo que a gente é condicionada a acreditar que ela traz", iniciou ela.

"Minha luta diária é caber no ofício, nas metas, no Instagram, lembrar de mim de vez em quando, preservando meu espaço, meus limites, não pirar com a sobrecarga alinhada às criticas, julgamentos, apontamentos… É uma delícia ser mãe? É, mas tem muito encaixe pra caber em tantos lugares ao mesmo tempo. A sociedade faz você acreditar que você é limitada o tempo todo. Eu tô reclamando? Tô, mas é tão bom me reconhecer em algum lugar, nem que seja num texto".

"A gente vai chegar lá, num lugar mais igualitário onde existe desde equiparidade salarial, até a de sanidade feminina. Mesmo sem saber o que essa sanidade significa, só espero que seja algo do tipo:

“Tô feliz, tô livre, não preciso caber mais'", finalizou Yanna.

Confira o post de Yanna Lavigne sobre a maternidade:

