Yanna Lavigne é flagrada de biquíni e exibe corpo sequinho após duas gestações

Yanna Lavigne é flagrada de biquíni; largadona na areia, ela foi vítima das lentes dos fotógrafos

A atriz Yanna Lavigne foi flagrada nesta quinta-feira, 4, em um momento raríssimo de biquíni. É que ela aproveitou uma folguinha para ir sozinha tomar um banho de sol na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Com um biquíni estampado, ela posou na areia exibindo suas curvas. Largadona, ela não se incomodou com a presença dos fotógrafos e exibiu sua beleza. Chamou a atenção corpo sequinho da atriz após duas gestações.

Casada com o ator Bruno Gissoni, ela é mãe de Madalena e de Amélia. Muito dedicada à maternidade e apegada às herdeiras, a atriz sempre é vista ao lado das pequenas, seja em momentos de lazer, seja quando decide viajar.

Recentemente, a pequena Madalena, filha mais velha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, decidiu cortar seus lindos cabelos, mas por uma boa causa! A jovem cortou suas mechas para doar os fios para crianças com câncer, como mostrou a mamãe coruja nas redes sociais.

“Eu na idade dela vislumbrava os cabelões das princesas e tinha pavor da tesoura. Ela quer doar os cabelos para a Casa do Câncer e a referência foi a Mônica, uma menina firme e forte, nada convencional e sim, muito real e consciente! É, realmente os tempos mudaram, ainda bem! E acaba de cair uma lágrima", escreveu a atriz, muito orgulhosa da decisão da filha, na legenda da publicação que fez em seu perfil no Instagram.

Veja:

Falou tudo!

Nas últimas semanas, Yanna Lavigne usou as redes sociais para responder os haters, após ser criticada por viajar para Fernando de Noronha sem as filhas, Madalena, de 5 anos de idade, e da pequena Amélia, de um aninho, do casamento com o ator Bruno Gissoni.

"Se eu soubesse que três dias sozinha, sem as minhas filhas, em Noronha, fosse dar tanto o que falar, sabe o que eu ia fazer? Ficava 20 dias, um mês, pedia férias de um semestre e mesmo assim não iam poder falar nada", começou falando no vídeo publicado nos stories do Instagram.

