Filha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni corta cabelo para doar para crianças com câncer

Madalena, filha dos atores Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, decide doar mechas para instituição no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 14, a pequena Madalena (5), filha mais velha dos atores Yanna Lavigne (33) e Bruno Gissoni (36), decidiu cortar seus lindos cabelos, mas por uma boa causa! A jovem cortou suas mechas para doar os fios para crianças com câncer, como mostrou a mamãe coruja em suas redes sociais.

“Eu na idade dela vislumbrava os cabelões das princesas e tinha pavor da tesoura. Ela quer doar os cabelos para a Casa do Câncer e a referência foi a Mônica, uma menina firme e forte, nada convencional e sim, muito real e consciente! É, realmente os tempos mudaram, ainda bem! E acaba de cair uma lágrima”, escreveu a atriz, muito orgulhosa da decisão da filha, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

A instituição beneficiada pela boa ação da pequena Madalena será a Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, na cidade do Rio de Janeiro. Para o corte, como contou Yanna, a jovem se inspirou na famosa personagem do cartunista Maurício de Sousa, Mônica, da Turma da Mônica.

Os fãs não perderam a chance de elogiar a decisão da irmã mais velha de Amélia (1). “Arrasou, Mada! Referência de menina forte, firme e nada convencional”, escreveu uma. “Minha filha fez exatamente isso e também tem quase 5 aninhos. O pai até chorou porque amava o cabelo dela grande! Mas ela estava decidida demais! Ela se realizou”, comentou uma outra. internauta.

Falou tudo!

Nas últimas semanas, Yanna Lavigne usou as redes sociais para responder os haters, após ser criticada por viajar para Fernando de Noronha sem as filhas, Madalena, de 5 anos de idade, e da pequena Amélia, de um aninho, do casamento com o ator Bruno Gissoni.

"Se eu soubesse que três dias sozinha, sem as minhas filhas, em Noronha, fosse dar tanto o que falar, sabe o que eu ia fazer? Ficava 20 dias, um mês, pedia férias de um semestre e mesmo assim não iam poder falar nada", começou falando no vídeo publicado nos stories do Instagram.

A famosa, que costuma falar abertamente sobre a maternidade real, ainda citou o machismo ao dizer que passou o ano de 2022 inteiro dedicada aos cuidados das filhas. "Um ano maternando, eu disse um ano maternando 100%, sem interrupções! E mesmo assim, como um indivíduo no mundo nem deveria ficar dando explicações, mas somente mulheres/mães me entenderão. Até a gente fazer o serviço sujo de ensinar macho ou mulheres machistas e colocar esse povo todo nos seus devidos lugares".