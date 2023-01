Direta, Yanna Lavigne rebate críticas após viajar sem as filhas: ''Fazer o serviço sujo''

Mãe de Madalena, de 5 anos, e Amélia, de um, atriz Yanna Lavigne não titubeou ao responder sobre ficar longe das filhas por 3 dias

Após ser criticada por viajar sem as herdeiras, a atriz Yanna Lavigne (33) usou as redes sociais para responder na lata os haters de plantão.

A artista, que é mãe de Madalena, de 5 anos de idade, e da pequena Amélia, de um aninho, ambas do casamento com o ator Bruno Gissoni (36), passou três dias em Fernando de Noronha longe da família, no início do ano. Ela contou que recebeu muitas críticas na web após aproveitar o tempo sozinha.

"Se eu soubesse que três dias sozinha, sem as minhas filhas, em Noronha, fosse dar tanto o que falar, sabe o que eu ia fazer? Ficava 20 dias, um mês, pedia férias de um semestre e mesmo assim não iam poder falar nada", começou falando no vídeo publicado nos stories do Instagram.

A famosa, que costuma falar abertamente sobre a maternidade real, ainda citou o machismo ao dizer que passou o ano de 2022 inteiro dedicada aos cuidados das filhas."Um ano maternando, eu disse um ano maternando 100%, sem interrupções! E mesmo assim, como um indivíduo no mundo nem deveria ficar dando explicações, mas somente mulheres/mães me entenderão. Até a gente fazer o serviço sujo de ensinar macho ou mulheres machistas e colocar esse povo todo nos seus devidos lugares".

Confira o post de Yanna Lavigne:

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni fazem festinha para a caçula

Os papais Yanna Lavigne e Bruno Gissoni reuniram a família na comemoração de um aninho da filha mais nova, Amélia! A bebê ganhou uma festinha intimista do casal de atores. A decoração da celebração foi de animais, com direito a docinhos, bolo, samambaias e balões verdes.

Gissoni compartilhou um lindo clique com a aniversariante no colo e se derreteu: "1 volta ao sol do meu amor", escreveu ele na postagem. Ana Sang, mãe de Bruno, também publicou registros da festinha de Amélia. Nas imagens, postadas no Instagram, a avó aparece ao lado do casal, das netas, e do outro filho famoso, Rodrigo Simas (31).

"Hoje nossa pequena fez 1 Aninho!!! Muito amor envolvido...", escreveu Ana sobre a netinha. Vale lembrar que Ana Sang também é mãe de Felipe Simas, de 29 anos.

