De biquíni sem alça, Sarah Andrade rouba a cena em praia paradisíaca com corpaço: ''Perfeita''

Ex-BBB Sarah Andrade fez vídeo saindo do mar de Punta Cana e chamou a atenção ao aparecer de biquíni estiloso

A ex-BBB Sarah Andrade (31) deu um show de beleza na rede social ao compartilhar um vídeo curtindo um dia na praia de Punta Cana. Nesta quarta-feira, 28, ela compartilhou o registro saindo do mar e deu o que falar.

Usando um biquíni preto sem alça bem estiloso, a empresária apareceu deslumbrante no local paradisíaco esbanjando suas curvas esculturais com muito charme.

Mostrando-se em vários ângulos no vídeo, Sarah Andrade roubou a cena no local. Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a influenciadora de muitos elogios.

"Que mulher perfeita", exclamaram alguns fãs. "A beleza dessa mulher ultrapassa todos os limites", disseram outros.

Ainda nesta terça-feira, 27, Sarah Andrade chamou a atenção na praia paradisíaca ao aparecer usando um biquíni mínimo com franjas. Cheia de estilo, a ex-BBB causou em um passeio de barco.

Nas últimas semanas, Sarah Andrade mostrou toda a sua coragem ao mudar o visual vendada. Na cadeira do cabeleireiro, ela escolheu o novo corte e cor com os olhos fechados.

Sarah Andrade e Lucas Viana terminam namoro mais uma vez

Após reatar o namoro por um mês, Sarah Andrade acabou terminando novamente com o ex-A Fazenda Lucas Viana (31) no meio de agosto deste ano.

Após algumas idas e vindas, a ex-sister do BBB 21 confirmou a informação do término com o campeão do reality show da Record mais uma vez.

“Tem muito amor envolvido, mas a personalidade dos dois são muito fortes. A gente sempre se amou muito, isso nunca foi uma questão entre eu e ele. Não houve traição, graças a Deus”, disse Sarah em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

A empresária ressaltou que nem só de amor se vive uma relação, já que eles pensam de maneira diferente. “A gente é muito diferente. Jeito de pensar. Acho que por os dois serem muito cabeça dura, cada um tem opiniões muito formadas sobre algumas coisas. E só o amor não dá certo”, falou.

