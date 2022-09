Corajosa, Sarah Andrade escolhe mudança do visual vendada: ''Olha o resultado''

Ex-BBB Sarah Andrade mudou o visual fazendo trend da web de estar vendada e surpreendeu com resultado da transformação

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 07h15

A ex-BBB Sarah Andrade (31) resolveu mudar o visual de uma forma diferente. Nesta quarta-feira, 14, ela compartilhou um vídeo da transformação feita a partir de uma trend da web de ficar vendada e escolher o que seria feito no cabelo.

De olhos tapados, a influenciadora, que estava com as madeixas bem longas e iluminadas na ponta, acabou escolhendo continuar morena e fazer o corte shaggy hair, que tem uma franja.

"Resolvi entrar na trend e olha o resultado! Teriam coragem? Mais uma mudança inspirando minha beleza com @felpspro inspire você também!", disse Sarah Andrade na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com o resultado. "Ficou tudo", elogiaram. "Amei", aprovaram outros.

Veja como ficou o cabelo de Sarah Andrade:

Sarah Andrade e Lucas Viana terminam namoro mais uma vez

Após reatar o namoro por um mês, Sarah Andrade acabou terminando novamente com o ex-A Fazenda Lucas Viana (31) no meio de agosto deste ano.

Após algumas idas e vindas, a ex-sister do BBB 21 confirmou a informação do término com o campeão do reality show da Record mais uma vez.

“Tem muito amor envolvido, mas a personalidade dos dois são muito fortes. A gente sempre se amou muito, isso nunca foi uma questão entre eu e ele. Não houve traição, graças a Deus”, disse Sarah em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

A empresária ressaltou que nem só de amor se vive uma relação, já que eles pensam de maneira diferente. “A gente é muito diferente. Jeito de pensar. Acho que por os dois serem muito cabeça dura, cada um tem opiniões muito formadas sobre algumas coisas. E só o amor não dá certo”, falou.

A ex-BBB garantiu que continuam se gostando e a decisão foi tomada pelos dois. “Às vezes, é complicado falar sobre relacionamento, mas nós estamos tranquilos. Continuamos amigos. Muita coisa a gente tem para resolver juntos”, finalizou.

O ex-casal começou a namorar em junho de 2021 e terminaram no final do ano passado. Após reatarem recentemente, colocaram um ponto final na relação mais uma vez.

