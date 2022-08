Sarah Andrade e Lucas Viana terminam namoro mais uma vez

Após reatarem o relacionamento, chega ao fim o namoro da ex-BBB Sarah Andrade com o ex-Fazenda Lucas Viana

A influenciadora digital Sarah Andrade (31) e o ex-Fazenda Lucas Viana (31) não estão mais juntos após terem reatado o namoro há cerca de um mês.

Após idas e vindas, a ex-sister do BBB 21 confirmou a informação do término com o campeão do reality show da Record mais uma vez.

“Tem muito amor envolvido, mas a personalidade dos dois são muito fortes. A gente sempre se amou muito, isso nunca foi uma questão entre eu e ele. Não houve traição, graças a Deus”, disse Sarah em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

A empresária ressaltou que nem só de amor se vive uma relação, já que eles pensam de forma diferente. “A gente é muito diferente. Jeito de pensar. Acho que por os dois serem muito cabeça dura, cada um tem opiniões muito formadas sobre algumas coisas. E só o amor não dá certo”, falou ainda.

A ex-BBB garantiu que continuam se gostando e a decisão foi tomada pelos dois em conversa. “Às vezes, é complicado falar sobre relacionamento, mas nós estamos tranquilos. Continuamos amigos. Muita coisa a gente tem para resolver juntos”, finalizou.

Os dois começaram a namorar em junho de 2021 e terminaram no final do ano passado. Após reatarem recentemente, colocaram um ponto final na relação mais uma vez.

Recentemente, Sarah e Lucas curtiram viagem juntos em Atenas, na Grécia. A influenciadora publicou um vídeo admirando toda a beleza do local. Ela ainda esbanjou romance com o amado, enquanto eles trocavam beijos e caricias. "Que lugar! Conhecer Atenas e suas ruínas era algo que estava na minha lista de desejos e que amei realizar. Sempre me interessei muito por história e toda essa parte da mitologia grega, e poder estar ali e presenciar tudo isso de pertinho foi mágico", disse ela.

