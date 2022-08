Sarah Andrade curte passeio especial por Atenas na companhia do namorado, Lucas Viana

Sarah Andrade reuniu em um vídeo momentos especiais do passeio que fez por Atenas na companhia do namorado, Lucas Viana

Nesta terça-feira, 9, Sarah Andrade (31) decidiu usar suas redes sociais para celebrar um passeio especial que fez por Atenas, na Grécia, na companhia de seu namorado, Lucas Viana (31).

A influenciadora publicou um vídeo onde ela reuniu uma série de fotos e clipes onde aparece posando em frente as ruínas da cidade, e admirando toda a beleza do local. Ela ainda esbanjou romance com o amado, enquanto eles trocavam beijos e caricias.

Na legenda, ela falou com carinho desse momento: "Que lugar! Conhecer Atenas e suas ruínas era algo que estava na minha lista de desejos e que amei realizar. Sempre me interessei muito por história e toda essa parte da mitologia grega, e poder estar ali e presenciar tudo isso de pertinho foi mágico.".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindo!", disse um. "Casal mais lindo!", escreveu outro. "Maravilhosos!", falou um terceiro.

Confira o vídeo onde Sarah Andrade reuniu momentos especiais que viveu ao lado do namorado, Lucas Viana, em Atenas:

