De biquíni, Samara Felippo exibe sua beleza real: 'Barriga revolucionária'

Mãe de duas meninas, Samara Felippo mostra sua beleza natural ao posar com a barriga à mostra: 'Linda e flácida'

A atriz Samara Felippo deu uma lição de autoestima nas redes sociais nesta sexta-feira, 30, ao mostrar a sua beleza natural em novas fotos só de biquíni. A musa relembrou as fotos feitas enquanto renovava o bronzeado ao ar livre e ostentou suas curvas impecáveis.

Na legenda da foto, ela destacou a sua barriga real. A artista deu um 'close' na barriga em uma das fotos e contou que aprendeu a aceitar o novo formato do seu corpo após dar à luz duas filhas.

“Minha barriga é revolucionária, nela eu gerei duas vidas'. Sei que sou super dentro de um padrão, mas mesmo assim eu odiava minha barriga e braços. Após os 40, estou aprendendo a lidar com uma barriga linda e flácia de uma mulher de 44”, disse ela.

Além disso, ela divulgou as novas sessões de sua peça de teatro, chamada Mulher que Nascem com os Filhos. O espetáculo estará em Salvador, na Bahia, neste final de semana. “Esperamos vocês no Teatro Jorge Amado! Sexta e sábado às 20h e Domingo às 18h”, informou.

Samara Felippo faz desabafo sobre o etarismo

A atriz Samara Felippo, de 44 anos, falou sobre etarismo e machismo por meio de um post nas redes sociais. "O problema é onde colocam a mulher de trintona e quarentona. Esse problema vem lá de 'panela velha é que faz comida boa'. Sabe qual a idade da panela velha? 30 anos! Homem não é colocado neste lugar. Eu aqui, no auge dos meus 44 anos muito bem vividos e muito orgulhosa deles, faço festa que eu vou de forma que tenho vontade, mais sexy, tenho isso em mim. Mas falar que a mulher de quarenta se veste de uma maneira que ela não pode? 'Você está velha para isso', 'Não tem mais idade para isso', 'Olha para sua idade', 'Se adeque a sua idade'... É um lugar muito cansativo", disse ela.

"Meus cabelos brancos, que todos viram, foi uma grande militância e revolta de não poder ter cabelos brancos enquanto homens grisalhos são chamados de sexy e charmosos. Eu adoro meus cabelos brancos. Eu sou taxada de velha. Dizem: 'Como envelheceu! Era tão jovem em Malhação!' Quantas mulheres não passam por isso. Envelheça como você quiser! Vá ser feliz", finalizou.