De biquíni puxado, Gabi Martins escandaliza com corpaço e marquinha à mostra: ''A mais gata''

07/11/2022

A cantora Gabi Martins (25) parou tudo na rede social neste domingo, 06, com novas fotos de biquíni. Usando um modelo com estampa de zebra bem fininho, a loira deu um show de beleza e muita boa forma.

Nos registros, a ex-BBB exibiu suas curvas torneadas em vários ângulos e impressionou ao esbanjar sua barriga chapada com estilo. Puxando a peça de baixo, a famosa deixou à mostra sua marquinha de bronzeado e fez a temperatura subir.

"Quando você começa a focar em si mesmo, o único arrependimento é de não ter começado antes", refletiu Gabi Martins na legenda do post arrasador.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de muitos elogios. "A mais gata do Brasil", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Gabi Martins usa look sexy de Halloween para show

Gabi Martins arrasou em um look de Halloween! A cantora apareceu em suas redes sociais em uma fantasia sexy e descolada com uma maquiagem diferente para apresentar um show em Foz do Iguaçu. Conhecida pelas produções inéditas, a famosa sempre traz looks diferentes e dessa vez a escolha foi um look all black.

O visual contou com um vestido coladinho, em um tecido preto brilhante, com detalhes em vazado na cintura e um pingente redondo brilhante. O look maravilhoso contou também com uma luva de renda em uma das mãos como acessório. Nos pés, ela usou uma bota de cano médio em branco e preto, no estilo clássico de moda sertaneja.

