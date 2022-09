De biquíni pink, Mariana Xavier arrasa em foto na praia

Mariana Xavier renova o bronzeado ao curtir dia na praia e mostra foto de corpo inteiro ao usar biquíni pink

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 14h14

A atriz Mariana Xavier (42) agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, ao mostrar o seu dia de praia em Salvador, na Bahia. A estrela foi aproveitou o seu momento de descanso para renovar o bronzeado ao ar livre e expressou toda a sua alegria.

Na foto, Mariana apareceu sorridente e exibiu o corpo inteiro ao posar usar um biquíni pink. “A alegria é minha, a legenda é de vocês! Valendo!”, brincou na legenda.

Nos comentários, os fãs fizeram elogios para a atriz. “Que mulher!”, disse um seguidor. “Maravilhosa demais”, escreveu outro. “Livre, leve e linda”, afirmou mais um.

Recentemente, Mari foi à praia ao lado do namorado, o ator Diego Braga, e dos enteados, Diana e Danilo. Na primeira imagem publicada no Instagram, a atriz aparece toda sorridente, usando um biquíni estampado. Já nos outros cliques, todos aparecem brincando no mar. "Dia lindo de sol no Rio e última oportunidade de aproveitar um pouquinho o recesso escolar dos meus enteados!", contou a artista.

Veja a foto de Mariana Xavier na praia:

