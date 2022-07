De biquíni estampado, Mariana Xavier curte dia de sol na praia: "O melhor da vida acontece off"

A atriz Mariana Xavier aproveitou o dia na praia ao lado dos enteados, Diana e Danilo, filhos de Diego Braga

Nesta sexta-feira, 22, Mariana Xavier (42) aproveitou o dia de sol para ir à praia. A atriz contou com a companhia do namorado, Diego Braga, e dos enteados, Diana e Danilo.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou algumas fotos do momento de descontração. Na primeira imagem, ela aparece toda sorridente, usando um biquíni estampado. Nos outros cliques, todos aparecem brincando no mar.

Na publicação, Mariana contou que ela e Diego estavam aproveitando as férias das crianças. "Dia lindo de sol no Rio e última oportunidade de aproveitar um pouquinho o recesso escolar dos meus enteados!", contou a artista.

Em seguida, a atriz também falou sobre aproveitar a vida longe das redes sociais. "Internet desligada quase o tempo todo e a certeza de que o melhor da vida acontece off-line", completou ela.

Os seguidores elogiaram os registros. "Que delícias de fotos", disse uma internauta. "Felicidade transbordando", escreveu outra. "Maravilhosa como sempre", elogiou uma seguidora. "Que lindos", comentou uma fã.

Confira as fotos de Mariana Xavier na praia com o namorado e os enteados:

Dose de reforço

Mariana Xavier recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19, no Rio de Janeiro. A atriz, que testou positivo para o vírus em maio deste ano, compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo para contar a novidade aos seus seguidores e aproveitou para falar sobre a importância da vacinação.

"Estou chegando aqui na Cidade das Artes, tem posto de vacinação aqui. Tô vindo tomar minha segunda dose de reforço contra a covid. Bom, vocês sabem que passei dois anos e pouquinho invicta ao vírus, mas acabei positivando no início de maio", recordou ela.

