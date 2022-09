De biquíni, Paola Carosella choca com corpaço deslumbrante aos 49 anos: ''Gata''

Chef Paola Carosella surpreendeu ao compartilhar fotos de biquíni exibindo suas curvas sequinhas

A chef de cozinha Paola Carosella (49) impressionou ao compartilhar fotos raras de biquíni em sua rede social. Neste domingo, 18, a ex-jurada do MasterChef Brasil mostrou como estava aproveitando o dia em grande estilo e chamou a atenção com tanta beleza.

Curtindo o dia ensolarado, a famosa apareceu deslumbrante usando um biquíni preto e segurando uma taça de champanhe enquanto renovava o bronzeado.

Prestes a completar 50 anos, Paola Carosella chocou com sua silhueta impecável. "Que domingo delicia! obrigada a todos os envolvidos", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram admirados com a beleza natural da chef de cozinha. "Gata", escreveram os fãs. "É a mulher mais linda do mundo", falaram outros.

Paola Carosella explica saída do MasterChef Brasil

Após seis anos sendo uma das juradas do MasterChef Brasil ao lado de Henrique Fogaça e Érick Jacquin, Paola Carosella pediu demissão no começo de 2021. Sobre a decisão, ela explicou o motivo no programa CNN Nosso Mundo. “Neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral”, explicou.

Além disso, a chef ainda abriu um pouco o jogo sobre como foi seu relacionamento com o ex-marido, Jason Lowe durante o ano de isolamento. "A proximidade da pandemia foi uma prova de fogo", admitiu. Ela também revelou que se aproximou de sua herdeira e que fez terapia ao lado do marido: “A pandemia trouxe uma conexão com minha filha e me apresentou à terapia de casal".

Em outubro do ano passado, Paola Carosella anunciou o fim de seu casamento com o fotógrafo irlandês. "Preciso contar a vocês que meu relacionamento com o Jason chegou ao fim, não estamos mais juntos. Os motivos e os porquês serão sempre nossos, mas vocês torceram por nós, se emocionaram conosco, deram-nos apoio e tanto amor, que sinto que vocês fazem parte desta história também", falou.

