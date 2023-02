De biquíni mínimo, Jade Picon atrai os olhares para corpo sarado na praia

Ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon é fotografada ao fazer exercício na praia e ostenta o corpão curvilíneo em diferentes ângulos

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon (21) aproveitou a manhã de folga das gravações da novela Travessia, da Globo, para fazer exercícios ao ar livre em uma praia no Rio de Janeiro. A beldade foi fotografada apenas de biquíni verde mínimo e ostentou sua beleza deslumbrante.

A estrela roubou a cena ao deixar à mostra seu corpaço sarado enquanto jogava futevôlei com seu personal trainer. De look mínimo, ela foi fotografada de diferentes ângulos enquanto se exercitava.

A estrela deixou à mostra suas curvas impecáveis, as pernas torneadas e o abdômen definido. Atualmente, ela interpreta a personagem Chiara na novela Travessia, da Globo, que é a noiva de Ari (Chay Suede) e filha de Guerra (Humberto Martins). Nesta semana, a personagem está muito agoniada por causa da internação do pai, que sofreu um grave acidente de carro com Cidália nos capítulos da semana passada e seu estado de saúde é grave.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Jade Picon revela perrengue em casa

Nesta semana, Jade Picon levou um susto em sua casa. Ela contou que se deparou com um pedaço do teto de sua casa no chão ao acordar. "Desci aqui e a Nina tava parada, com uma cara de enterro. Eu: 'o que foi?'", começou falando. Em seguida, ela mostrou o escombro no chão e brincou: "Nada não, só caiu um pedaço do teto no meio da sala. Tudo sob controle."

Jade Picon supera o medo de dirigir e comemora

Há pouco tempo, Jade Picon comemorou ao ter a oportunidade de dirigir após superar o seu medo e tirar a carta de motorista. Ela apareceu comandando o seu carro e contou:"Sobre eu ter transformado uma grande crença limitante minha em algo que eu amo fazer. Sempre tive medo e pensei que eu não era capaz de dirigir um carro sozinha… hoje eu vejo grandes vitórias em momentos como esse! pode ser bobo pra alguns, mas significativo pra mim", afirmou ela.