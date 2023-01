De biquíni fininho, Jade Picon exibe a barriga com gominhos

Jade Picon ostenta a barriga trincada e o corpão sarado ao aparecer só de biquíni durante dia na praia

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (21) atraiu os olhares ao aproveitar a manhã de folga nesta quinta-feira, 26, para renovar o bronzeado. A beldade apareceu só de biquíni fininho e cavado ao curtir uma manhã em uma praia no Rio de Janeiro.

Jade foi flagrada enquanto voltava de um mergulho no mar com seu look fio-dental. O modelito deixou à mostra a barriga dela com gominhos e trincadíssima, além de suas curvas impecáveis.

Atualmente, Jade Picon está no ar como a personagem Chiara na novela Travessia, trama de Gloria Perez (74) na Globo. Nos últimos dias, o site Observatório da TV informou que o contrato de Jade com a Globo não deve ser renovado após o fim da novela. A previsão é que ela encerre o vínculo com a emissora assim que as gravações chegarem ao fim nos próximos meses. Por enquanto, a emissora e a atriz não se pronunciaram sobre o assunto.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Jade Picon comemora a oportunidade de dirigir seu próprio carro

Nesta semana, Jade Picon refletiu sobre ter superado o seu medo de dirigir sozinha. Ela contou que está radiante com a oportunidade de se locomover de carro quando quer.

"Sobre eu ter transformado uma grande crença limitante minha em algo que eu amo fazer. Sempre tive medo e pensei que eu não era capaz de dirigir um carro sozinha… hoje eu vejo grandes vitórias em momentos como esse! pode ser bobo pra alguns, mas significativo pra mim", afirmou ela.