Travessia: resumo da novela de 6 a 11 de fevereiro

Nos próximos capítulos de Travessia, Ari transfere as ações de Chiara para seu nome e faz uma procuração lhe dando plenos poderes

Capítulo 103 - Segunda-feira, 6 de fevereiro

Ari visita Cidália e omite sobre explosão de bomba no carro. Ari pede à enfermeira que concentre nele as informações sobre Cidália e Guerra. Talita reage quando Gil cogita que alguém de confiança da empresa possa ter colocado a bomba no carro de Guerra. Ari convence Dina a lhe dar a chave do escritório de Guerra. Isa procura Dante para conversar sobre o problema familiar que está vivenciando em casa. Helô desconfia de que Moretti possa ter um acordo com Guerra. Ari mente para Chiara e não diz que vai ao hospital visitar Guerra. Pilar coloca uma droga na bebida de Creusa. Guerra acorda da sedação e, pensando estar com Chiara, revela a Ari que guarda informações em uma parede falsa no seu quarto.

Capítulo 104 - Terça-feira, 7 de fevereiro

Creusa sente tontura e desaba no sofá da sala de Helô, enquanto Pilar vasculha o quarto da advogada. Helô estranha o fato de Creusa não atender o celular. Stenio diz a Moretti que espera que Helô não pense que seu cliente possa ter algo a ver com o atentado contra Guerra. Guida diz a Sara que a descoberta do filho de Guerra irá ajudá-la no divórcio. Ari consegue pegar o envelope que estava escondido na parede, antes de Dina o flagrar no quarto de Guerra. Pilar finge que dorme ao lado de Creusa, ao ver Helô entrar no apartamento. Brisa discute com Ari. Laís repreende Isa por ter pedido ajuda a Dante sobre o problema de Theo. Cidália pede a Cotinha que traga Talita ao hospital em segredo. Ari abre o envelope e encontra folhas assinadas em branco por Guerra.

Capítulo 105 - Quarta-feira, 8 de fevereiro

Cidália diz a Talita que dará um voto de confiança e uma missão para a funcionária: pegar uma pasta com as orientações de Guerra, caso o empresário venha a falecer. Talita fica sabendo por Cidália que a assessora de Guerra não confia em Ari. Guerra avisa a Ari para não mexer em seus pertences. Talita comenta com Lídia sua estranheza ao saber que Ari não contou a ninguém que esteve com Cidália. Helô aconselha Oto a não sair do Rio. Cotinha conta a Cidália sobre a bomba que colocaram no carro de Guerra, deixando a amiga agitada. Stenio avisa que a cirurgia de Guerra foi bem sucedida. Chiara tira satisfações com Ari por não ter lhe informado sobre a cirurgia do pai.

Capítulo 106 - Quinta-feira, 9 de fevereiro

Ari explica a Chiara que não contou sobre a cirurgia de Guerra porque estava preocupado com a namorada. Cotinha avisa a Leonor que convidará Cidália para ficar em sua casa quando sair do hospital. Ari fala mal de Guerra para Gil, que estranha a reação do amigo. Helô consegue o aval do Juiz para implantar uma escuta no celular de Moretti. Laís e Monteiro culpam um ao outro pela situação de Theo. Cidália aceita ficar na casa de Cotinha, ao saber que Leonor e Rudá ficarão na casa de Guida. Oto diz a Caíque que Brisa não sabe que ele ainda está no Brasil. Brisa se sente tranquila ao ver Guerra fazendo um sinal positivo para ela. Ari sai do escritório de Prates, dando a entender que fez alguma coisa contra Guerra.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 10 de fevereiro

Ari usa as folhas assinadas em branco por Guerra para transferir as ações de Chiara para seu nome e fazer uma procuração lhe dando plenos poderes. Gil revela a Talita que está estranhando o comportamento de Ari. Guerra manda Ari suspender o pedido de guarda de Tonho e entregar o filho para Brisa. Laís avisa a Moretti e a Stenio que Helô tomará o depoimento de Guerra. Ari deixa claro para Dante que não cumprirá o acordo feito entre Brisa e Guerra. Cidália deixa o hospital. Isa tenta convencer Laís de que o problema de Theo é grave. Brisa se depara com Chiara saindo do hospital.

Capítulo 108 - Sábado, 11 de fevereiro

Chiara discute com Brisa, acusando a mãe de Tonho de ainda estar interessada em Ari. Pilar pensa em conseguir dinheiro com o inquérito de Brisa, que está guardado com ela e Montez. Guerra nega, em seu depoimento a Helô, que fez um acordo com Moretti e Stenio. Helô confirma com o policial a escuta do celular de Moretti. Stenio recebe uma foto do inquérito de Brisa, enviada por Pilar, e prevê que Moretti será chantageado. Oto e Bia se beijam. Moretti passa pela casa de Guida e ameaça a ex-esposa. Ari flagra Gil paralisado olhando o documento de transferência das ações que estava escondido embaixo do colchão.