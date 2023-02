Jade Picon passa por perrengue em sua casa no Rio: ''Caiu um pedaço do teto''

Atriz e influenciadora digital Jade Picon mostra que pedaço do teto de sua mansão no Rio de Janeiro caiu

Esta terça-feira, 07, começou com tudo para Jade Picon (21). Nos stories de seu Instagram, a influenciadora digital mostrou que passou por um susto logo pela manhã, ao acordar.

Em sua casa no Rio de Janeiro, a ex-BBB, que atualmente vive a personagem Chiara na novela das nove da Globo, Travessia, de Gloria Perez, compartilhou com seus seguidores que um pedaço do teto de sua sala caiu.

"Desci aqui e a Nina tava parada, com uma cara de enterro. Eu: 'o que foi?'", começou falando. Em seguida, ela mostrou o escombro no chão e brincou: "Nada não, só caiu um pedaço do teto no meio da sala. Tudo sob controle."

Na sequência, ela mostrou que pegou pesado no treino e foi ao mercado antes dos compromissos do dia e as gravações do folhetim em que interpreta par romântico com Chay Suede.

Confira Jade Picon mostrando o teto de sua casa que caiu:

Jade Picon esbanja beleza e corpaço em dia de cachoeira

Na segunda-feira, 06, Jade Picon decidiu mudar a rotina e visitou uma cachoeira no Rio de Janeiro. Em um vídeo curto compartilhado em seu Instagram, a atriz da novela Travessia surgia de maiô laranja esbanjando beleza e tranquilidade no cenário natural. “Hoje decidi começar a semana diferente antes de ir trabalhar... obrigada”, escreveu ela na legenda da postagem, ao som da música Oxum, que faz parte do álbum Ascensão de Serena Assumpção (1977 - 2016), com participação de Xênia França.

Momentos depois, ela publicou mais registros do momento de conexão com a natureza. "Regue suas raízes para que sua alma possa florescer. Esses dias sonhei com cachoeira e interpretei como um sinal de que eu precisava ir em uma. Intuição não falha, né? Foi tudo", disse ainda a influencer.

