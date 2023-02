Jade Picon surge esbanjando beleza e tranquilidade ao visitar cachoeira

A influenciadora Jade Picon surgiu de maiô esbanjando beleza durante uma visita a uma cachoeira no Rio de Janeiro

Esta segunda-feira, 6, começou diferente para Jade Picon (21)! A influenciadora decidiu mudar a rotina e visitou uma cachoeira no Rio de Janeiro.

Em um vídeo curto compartilhado em seu Instagram, a atriz da novela Travessia surgia de maiô laranja esbanjando beleza e tranquilidade no cenário natural.

“Hoje decidi começar a semana diferente antes de ir trabalhar... obrigada”, escreveu a intérprete da personagem Chiara na legenda da postagem.

Os fãs de Jade adoraram o clipe e rasgaram elogios nos comentários! “Essa mulher é um espetáculo”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Linda, te amo”.

“Nada melhor que lavar a alma com água pura”, escreveu uma seguidora sobre a visita de Jade à cachoeira. E uma outra fã comentou: “O Rio tem isso de bom. Praias lindas, cachoeiras lindas! Cariocou mesmo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Praia!

Jade também foi fotografada curtindo um mergulho na praia! A influenciadora foi vista usando um biquíni verde cavado.

Além de renovar o bronzeado naturalmente no dia ensolarado, Jade Picon ainda se refrescou no mar e se divertiu jogando bola com amigos.