De biquíni cavadíssimo, Jade Picon escandaliza na praia com corpaço mega sarado

Ex-BBB Jade Picon foi fotografada em dia na praia e chamou a atenção com físico muito torneado

A ex-BBB Jade Picon (21) foi flagrada curtindo mais um dia de sol na praia. Nesta segunda-feira, 06, a atriz, da novela Travessia, foi vista aproveitando o momento de folga na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção.

Mais uma vez, a influenciadora roubou a cena ao desfilar pela areia com seu corpaço bem treinado. De biquíni verde cavadíssimo, a famosa esbanjou suas curvas definidas.

Além de renovar o bronzeado naturalmente no dia ensolarado, Jade Picon ainda se refrescou no mar e se divertiu jogando bola com amigos.

Cheia de estilo, a artista não passou despercebida ao eleger o modelo de roupa de banho fio-dental e com parte de cima tipo top. Ela ainda colocou boné e óculos de sol.

Ao se movimentar pelo lugar, Jade Picon mostrou mais uma vez que está com a boa forma tinindo. Exibindo um abdômen tanquinho e pernas definidas, ela deu um show de beleza na manhã na praia.

Veja as fotos de Jade Picon na praia:

Fotos: Fabrício Pioyani/AgNews

Colunista dá nota zero para escalação de Jade Picon em 'Travessia'

A escalação de Jade Picon em Travessia, novela escrita por Gloria Perez (73), recebeu novas críticas na web. Recentemente, quem deu sua opinião sobre a escolha da autora foi a colunista do Jornal O Globo, Patrícia Kogut.

Em sua rede social, a jornalista compartilhou uma nota zero para a escalação da ex-BBB para um papel tão importante na trama das nove.

"0 para a escalação de Jade Picon para um papel tão central na novelas das 21h", começou dizendo. E explicou: "Sem experiência alguma como atriz, ela não poderia ter começado assim".

Patrícia Kogut, que já havia criticado o sotaque carioca da influenciadora em algumas cenas, então completou sua opinião: "Desde a estreia houve cenas constrangedoras".