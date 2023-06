De biquíni cavado, Mariana Goldfarb exibe corpão impecável e avisa: “Mais selvagem”

Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb dá show de autoestima ao posar com biquíni no limite nas redes sociais

A modelo Mariana Goldfarb deu um show de autoestima em suas redes sociais na manhã deste domingo, 11. A ex-esposa do ator Cauã Reymond exibiu o corpão impecável ao surgir só de biquíni para fazer um tutorial de maquiagem. Apaixonada pelo próprio reflexo, a musa avisou que está se namorando.

Com um biquíni verde super cavado e fininho, a modelo expôs detalhes do corpaço: a barriga trincada, o decote generoso e o quadril saltado: “Eu tô me namorando para todo mundo ver”, Mariana comentou com uma amiga enquanto fazia caras e bocas na frente do celular.

Em seguida, Mariana mostrou alguns detalhes de sua maquiagem diária, como o uso de protetor solar e blush, além de explicar que penteia os fios da sobrancelha para cima: “Fica uma coisa mais selvagem. Eu não gosto de nada muito certinho não, eu gosto de fazer as coisas da minha maneira, sabe como é que é?”, a beldade explicou.

Mariana ainda deu mais detalhes sobre a maquiagem, mas mostrou que as regras também se aplicam para sua vida: “Não gosto de ninguém mandando nada, Gosto de fazer o que eu quiser. Tô pronta!”, ela comentou com sua amiga e passou um hidratante labial para finalizar a produção natural.

Mariana Goldfarb exibe corpão impecável com biquíni cavado - Reprodução/Instagram

Mariana Goldfarb começou a trabalhar como modelo quando tinha apenas 16 anos. Ao longo da carreira, a musa atuou como apresentadora e influenciadora digital, além de se formar em nutrição recentemente. Na vida pessoal, ela se relacionou com o ator Cauã Reymond por sete anos, mas o casamento chegou ao fim em abril de 2022.

