De shortinho curto, Mariana Goldfarb exibe beleza estonteante em passeio pelo Rio

Modelo Mariana Goldfarb deixa seguidores ainda mais apaixonados com beleza, tanto dela, quanto da cidade carioca

Neste último sábado, 3, a modelo Mariana Goldfarb usou suas redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques de sua passagem pela cidade do Rio de Janeiro. Nas fotos, a ex-mulher do ator e galã, Cauã Reymond, exibe sua beleza estonteante enquanto curte momentos incríveis na cidade maravilhosa.

“O rio é lindo”, escreveu a modelo, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Mariana aparece usando um look bem despojado, composto por uma camisa branca bem fininha e um short bem curtinho, que quase deixa a polpa de seu bumbum à mostra.

A modelo posa sorrindo para a câmera, esbanjando sua beleza natural. Já em outra, aparece sentada, sensualizando e fazendo carão. Além disso, aproveitou para compartilhar alguns detalhes e momentos de seu passeio, como um drink de caju lindo, o pôr do sol maravilhoso, um gatinho e ela mesma, na piscina, tomando água de coco, com uma toalha na cabeça.

Mariana Goldfarb é uma modelo e apresentadora de 33 anos de idade, nascida no dia 3 de março de 1990, na cidade do Rio de Janeiro. Ela ficou bastante conhecida após assumir seu relacionamento com Cauã. Eles se conheceram em novembro de 2015, mas só iniciaram o namoro no ano seguinte. Já em 2018, eles se separaram, mas retomaram o relacionamento ainda no mesmo ano.

Mariana Goldfarb posa foto com a ex-enteada, Sofia

Mariana Goldfarb fez questão de demonstrar que continua mantendo uma boa relação com a ex-enteada, Sofia – que é filha do ator Cauã Reymond com a atriz Grazi Massafera (40). Na última terça-feira, 23, a pequena completou 11 aninhos e ganhou uma linda declaração da ex-madrasta pelas redes sociais. Em seu perfil, a morena, que anunciou recentemente a sua separação com Cauã, mostrou uma foto com Sofia e deixou um recado carinhoso. “Seu dia de nascimento se tornou também um dos meus dias favoritos. Te amo! Feliz aniversário”, ela escreveu para Sofia na legenda, mostrando que a relação com Cauã terminou, mas o laço com a ex-enteada continua.