De biquíni, Mari Bridi exibe corpão sarado em nova selfie

Após passar por cirurgia plástica, Mari Bridi ostenta sua boa forma ao posar apenas de biquíni em dia de sol

A influenciadora digital Mari Bridi, que é a esposa do ator Rafael Cardoso, agitou as redes sociais nesta terça-feira, 22, ao mostrar o seu corpo sarado. A musa apareceu só de biquíni cavado em uma selfie no espelho antes de sair para aproveitar o dia ensolarado.

Na foto, ela ostentou suas pernas musculosas e a barriguinha chapada. “Filhos na escola e vamos aproveitar que hoje é o útlimo dia de sol no RJ até sabe Deus quando (previsão de chuva eterna) e pegar uma vitamina D”, disse ela na legenda.

Recentemente, Mari Bridi fez a cirurgia plástica para reduzir o tamanho dos seios após amamentar os dois filhos e também aproveitou para retirar o excesso de pele na barriga.

Na época da cirurgia, Mari Bridi contou sobre a decisão de operar. "Mas Mari, você fez ensaio sensual antes de operar? Lógico! Amanhã vou diminuir (e muito) o tamanho dos seios e costurar a diástase gigante que ficou das duas gestações. E vou aproveitar e retirar também o excesso de pele que ficou na minha barriga, que é algo que eu demorei pra aceitar que realmente me incomodava", disse ela.

E completou: "Faça sempre por você e nunca pelos outros! Meu marido ama meu peito do jeito que está, por exemplo, mas sabe que o peito é meu e eu que sei o que devo ou não fazer com ele. Como todo o resto do meu corpo".

Veja a foto de Mari Bridi de biquíni: