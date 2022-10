De biquíni, Maiara exibe o decote poderoso em dia na piscina

Maiara, da dupla com Maraísa, exibe sua beleza deslumbrante ao relaxar em dia de sol

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraísa (34), aproveitou uma tarde de folga nesta terça-feira, 25, para relaxar em uma piscina. Em um dia ensolarado, a beldade apareceu sorridente enquanto relaxava ao ar livre.

Na imagem, compartilhada nos Stories do Instagram, a estrela surgiu só de biquíni e exibiu o seu decote poderoso.

Maiara preocupa os fãs ao surgir com hematoma no braço

Há poucos dias, a cantora sertaneja Maiara (34), da dupla Maiara e Maraisa, apareceu em uma foto com um hematoma roxo, bem visível, no seu pulso. Isso acabou gerando uma alerta nos fãs, que ficaram preocupados e criaram algumas teorias do que poderia ter acontecido com a cantora.

Após alguns questionamentos, a assessoria de imprensa da cantora disse que Maiara precisou passar por procedimentos para cuidar da saúde, e um deles foi a reposição de soro e vitaminas na veia. O hematoma no braço foi por conta das aplicações feitas com agulha. Ainda segundo a assessoria, Maiara não está doente e o acontecimento foi um caso isolado.

