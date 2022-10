Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, aparece com hematoma no braço e preocupa fãs

Após aparecer com hematoma roxo no pulso, Maiara se pronuncia através de sua assessoria de imprensa e cessou os questionamentos dos fãs

CARAS digital Publicado em 13/10/2022, às 15h56 - Atualizado às 17h55

A cantora sertaneja Maiara (34), da dupla Maiara e Maraisa, apareceu em uma foto com um hematoma roxo, bem visível, no seu pulso. Isso acabou gerando uma alerta nos fãs, que ficaram preocupados e criaram algumas teorias do que poderia ter acontecido com a cantora.

Após alguns questionamentos, a assessoria de imprensa da cantora disse que Maiara precisou passar por procedimentos para cuidar da saúde, e um deles foi a reposição de soro e vitaminas na veia. O hematoma no braço foi por conta das aplicações feitas com agulha. Ainda segundo a assessoria, Maiara não está doente e o acontecimento foi um caso isolado.

Misericórdia, alguém sabe dizer o que aconteceu, que a Maiara está com o pulso roxo ? 😰 pic.twitter.com/3jE9T6gTWd — jessy 🦋 abraçou a Maraisa (@maraisagolpeMeM) October 11, 2022

Danilo Gentili brinca nas redes sociais com hematoma de Maiara

Após a foto de Maiara ganhar repercussão nas redes sociais, o apresentador Danilo Gentili não perdeu tempo e fez piada com a situação: “Alguém te algemou, Maraisa?'', escreveu no Twitter, certamente confundindo as duas irmãs. Maraísa, que protagoniza várias brincadeiras com tom de romance com o humorista, respondeu: “A única pessoa que eu deixaria me algemar assim… Tem 1,90 e mora em São Paulo.” Danilo então aproveitou a deixa: “Vou comprar algema.”. O diálogo foi assistido e comentado pelos seguidores de Danilo que acharam a situação muito engraçada.