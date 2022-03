Maraisa e Danilo Gentili se beijam ao se casarem em programa de TV

No 'The Noite', Maraisa e Danilo Gentili se casaram de brincadeira, mas deram beijo real

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 07h09

No The Noite desta quarta-feira, 09, foi ao ar o casamento de Maraisa e Danilo Gentili.

Apesar de a cerimônia ser de brincadeira, os noivinhos acabaram até dando um beijo de verdade. O momento foi todo compartilhado pela cantora na rede social.

Caracterizada de noiva, Maraisa surgiu deslumbrante com um vestido branco de grife, véu e até um buque nas mãos.

"Não é mais segredo pra ninguém que eu casei! Numa cerimônia íntima, nós selamos e eternizamos essa união, uma história que começou lá em 2016, finalmente tendo o seu final feliz! E hoje, a partir 00h30 vocês vão poder conferir tudo no The Noite com Danilo Gentili, no SBT. É nítido o quanto eu estava nervosa e muito ansiosa nesse momento, mas graças a Deus deu tudo certo! Só tenho a agradecer a Deus por ter casado com o homem da minha vida", contou ela.

"Vendi meu violão pra casar de Dolce&Gabbana? Vendi, mas caseeei", disse ela sobre o look escolhido para o momento.

Maraisa e Danilo Gentili se beijam!

Surpreendendo a todos, Maraisa e Danilo Gentili até beijaram no palco. "Que momento, Brasil", exclamou a famosa sobre a ocasião especial no programa do SBT.