De biquíni, Giovanna Ewbank empina o bumbum em Noronha

Giovanna Ewbank renova o bronzeado com look ousado em uma praia de Fernando de Noronha durante as férias em família

A apresentadora Giovanna Ewbank aproveitou a sua temporada de férias em Fernando de Noronha para renova o bronzeado ao ar livre e atualizar suas fotos nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 3, a musa apareceu deslumbrante ao posar apenas de biquíni e destacou suas curvas impecáveis.

Na linda paisagem na região, a estrela subiu em uma pedra com vista para o mar e ostentou toda a sua beleza. Nos cliques, ela posou de frente e de costas ao usar um biquíni estiloso e estampado. “Eu não consigo me acostumar com essa beleza... Obrigada Deus!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Sua beleza consegue se igualar a esse lugar”, disse um seguidor. “Perfeita demais”, afirmou outro. “Como é linda”, declarou mais um.

No final de semana, Ewbank abriu um álbum de fotos feitas embaixo d'água quando ela mergulhou no mar da região com biquíni azul. "Dançando embaixo d'água com Neuronha", disse ela, citando o fotógrafo.

Fernanda Paes Leme revela constrangimento em entrevista de Giovanna Ewbank com Jennifer Aniston

No podcast com participação de Dani Calabresa, Fernanda Paes Leme revelou que não conseguiu assistir a entrevista que sua companheira de programa, Giovanna Ewbank, fez com os atores Adam Sandler e Jennifer Aniston, durante a divulgação para o filme Mistério em Paris, da Netflix, por estar constrangida com o que estava na tela. “Só vi um trechinho, mas eu fiquei com vergonha e falei 'não vou ver minha amiga nesse constrangimento'”, comentou a atriz. “Eu também não consegui assistir inteiro agora por causa do constrangimento. O Adam Sandler ficava assim 'quem mandou essa idiota, o que ela está fazendo aqui?'”, completou Giovanna.

De acordo com a mulher do ator Bruno Gagliasso, o problema foi que ela estava no rancho de sua família, no interior do estado do Rio de Janeiro, fazendo com que a conexão com a internet não fosse a das melhores. “Eu não escutava o que eles falavam, eles escutavam o que eu falava, e tinha um delay absurdo. Eram quatro minutos de entrevista. No quarto minuto de entrevista eu quase não tinha falado nada e os caras tiraram o link e a Jen falava: 'Faz a pergunta'”, revelou. “Foi ruim, mas consegui fazer, mas quando eu assisti eu vi que não tinha conseguido fazer, que foi ruim e ficou uma merda. Mas aí já tinha anunciado e tinha que pôr no ar. É a minha cara congelar, é a minha cara travar o inglês”, disparou a loira.